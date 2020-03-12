Hülya Avşar: "Yalnızlık alışkanlık haline geldi!"

Youtube üzerinden yapacağı yeni programı hakkında konuşan Hülya Avşar,muhabirlerin uzun süredir, yalnız olduğunu ve aşk hayatında ne durumda olduğunu sorması üzerine gülümsedi.Avşar, "Galiba bende yalnızlık alışkanlık haline geldi, bir de insanın istemesi lazım. Ne demişler, isteyince arayan bulurmuş. Bende var herhalde anormallik ama çok mutluyum hayatımdan, özgürüm ve bu güne kadar yaşadıklarıma sayayım diyorum" dedi ve aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı. (Kaynak: milliyet.com.tr)