Hülya Avşar yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak

Bir yatak markasının reklam yüzü olan Hülya Avşar, yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak.

Magazin - 15 Mayıs 2017 08:35
Hülya Avşar yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak
Hülya Avşar, 2 milyon TL’ye bir yatak markasının reklam yüzü oldu.

Bir yıl boyunca markanın reklamlarında oynayacak billboard’ları için poz verecek, organizasyonlarına katılacak.

Geçen sene yogaya başlayan Avşar yatakta böyle poz verdi.

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