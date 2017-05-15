Hülya Avşar, 2 milyon TL’ye bir yatak markasının reklam yüzü oldu.
Bir yıl boyunca markanın reklamlarında oynayacak billboard’ları için poz verecek, organizasyonlarına katılacak.
Geçen sene yogaya başlayan Avşar yatakta böyle poz verdi.
Hülya Avşar yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak
Bir yatak markasının reklam yüzü olan Hülya Avşar, yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak.Magazin - 15 Mayıs 2017 08:35
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hülya Avşar
MAGAZİN HABERLERİ
- Mehmet Günsür: Eşim çok beğeniyor
- Teoman: Siz kaşındınız kızlar...
- Murat Boz: Aslı’yı sormasınlar, yoksa...
- Bensu Soral trafikte magandaların tacizine mi uğradı?
- Ayşe Hatun Önal'dan 24 saat kararı!
- Yılmaz Morgül'den hodri meydan!
- Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
- Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!
- İçerde'de savaş kızışıyor!
- Erdal Beşikçioğlu, Adı Efsane'den ayrılıyor mu?