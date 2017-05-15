Hülya Avşar yeni reklam anlaşmasıyla servet kazanacak

Magazin - 15 Mayıs 2017 08:35

Hülya Avşar, 2 milyon TL’ye bir yatak markasının reklam yüzü oldu.Bir yıl boyunca markanın reklamlarında oynayacak billboard’ları için poz verecek, organizasyonlarına katılacak.Geçen sene yogaya başlayan Avşar yatakta böyle poz verdi.