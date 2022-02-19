Hülya Avşar, yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülendi

12 yıldır yalnız olan şarkıcı Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açtı. Romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, sarmaş dolaş görüntülendi.Sabah'ta yer alan habere göre, Hülya Avşar bir süredir iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Romantik bir akşamı yemeği yiyen ikiliden Güzelci, bir ara Avşar'ın alnından öperken görüntülendi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikili, mekandaki meraklı bakışlara da aldırış etmedi.2 gün önce Hülya Avşar, hayatına alacağı ve hayalindeki erkekten bahsederken şunları söylemişti:“Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz.”