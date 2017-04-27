Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu, eğitimi için gittiği Londra'da mutlu olamadı ve İstanbul dönmek istiyordu. Hülya Avşar da bu haberlere cevap verdi.
Hülya Avşar konu ile yaptığı açıklamada "Zehra, buradaki arkadaşlarını orada bulamadı. Londra'ya dönüp dönmeyeceğine yazın karar vereceğiz. Burada kalırsa mimarlık okuyacak. Zaten mimar olmasını çok istiyordum, bu savaşı kazanacağım." dedi.
Hülya Avşar: Zehra'nın zaten mimar olmasını istiyordum
Sanatçı Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki eğitimine devam edip etmeyeceği sorularına yanıt verdi.Magazin - 27 Nisan 2017 10:18
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