Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!

Magazin - 23 Ocak 2017 12:30

Sanatçı Hülya Avşar yeni show programıyla yakında ekranlarda olacak. Yeni programının ilk konuğu ise Acun Ilıcalı oldu. Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu programın tanıtımını Instagram hesabından paylaştı.Hülya Avşar'ın sorularıyla sıkıştırdığı Acun Ilıcalı özel hayatında dair de samimi itiraflarda bulunuyor.