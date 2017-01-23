Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!

Hülya Avşar yakında başlayacak show programının ilk tanıtım videosunu yayınlandı.

Magazin - 23 Ocak 2017 12:30
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
Sanatçı Hülya Avşar yeni show programıyla yakında ekranlarda olacak. Yeni programının ilk konuğu ise Acun Ilıcalı oldu. Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu programın tanıtımını Instagram hesabından paylaştı.

Hülya Avşar'ın sorularıyla sıkıştırdığı Acun Ilıcalı özel hayatında dair de samimi itiraflarda bulunuyor.

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