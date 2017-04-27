Magazin muhabirleri Hülya Avşar'ı Beren Saat'e benzetince Avşar kızının tepkisini çekti. Muhabirler Hülya Avşar'a "Beren Saat'i size benzetiyorlar. Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Bu soruya Hülya Avşar şu cevabı verdi:
“Ne alakası var. Hiç benzemiyoruz. Neyimiz benziyor valla bilmiyorum. Oyunculuğumuz mu acaba? Beren Saat’in oyunculuğuna bakmadım, dikkat etmedim.”
Hülya Avşar'dan Beren Saat tepkisi!
Hülya Avşar, muhabirlerin "Beren Saat'i size benzetiyorlar" sorusuna tepki gösterdi: "Beren Saat ile neyimiz benziyor?"Magazin - 27 Nisan 2017 08:46
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