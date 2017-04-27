Hülya Avşar'dan Beren Saat tepkisi!

Magazin - 27 Nisan 2017 08:46

Magazin muhabirleri Hülya Avşar'ı Beren Saat'e benzetince Avşar kızının tepkisini çekti. Muhabirler Hülya Avşar'a "Beren Saat'i size benzetiyorlar. Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Bu soruya Hülya Avşar şu cevabı verdi:“Ne alakası var. Hiç benzemiyoruz. Neyimiz benziyor valla bilmiyorum. Oyunculuğumuz mu acaba? Beren Saat’in oyunculuğuna bakmadım, dikkat etmedim.”