Uzun süredir ekranlarda olmayan fakat sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sanatçı son pozuyla yine kendinden bahsettirdi. Uzun ve kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avşar binlerce beğeni aldı.
İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı:
Hülya Avşar'dan bomba paylaşım! Meydan okudu!
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okudu. Attığı andan itibaren binlerce beğeni alan Hülya Avşar'ın saçları ise dikkatlerden kaçmadı.
05.12.2020 23:39 Magazin