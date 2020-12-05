Hülya Avşar'dan bomba paylaşım! Meydan okudu!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okudu. Attığı andan itibaren binlerce beğeni alan Hülya Avşar'ın saçları ise dikkatlerden kaçmadı.

05.12.2020 23:39 Magazin

Hülya Avşar'dan bomba paylaşım! Meydan okudu! Uzun süredir ekranlarda olmayan fakat sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sanatçı son pozuyla yine kendinden bahsettirdi. Uzun ve kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avşar binlerce beğeni aldı.

İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı:

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: