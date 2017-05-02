Hülya Avşar'dan dans şov!

Magazin - 02 Mayıs 2017 12:05

Zehra Çilingiroğlu aşkı seçti

Hülya Avşar: Zehra'nın zaten mimar olmasını istiyordum

Hülya Avşar'dan Beren Saat tepkisi!

Gecceye kızı kızı Zehra Çilingiroğlu'yla beraber giden Avşar kızı, Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli kostümüyle kendisine yine hayran bıraktı. Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre Nida Bulut'un Ankaralı iş adamı Arda Bozkurt, mutluluğa 'Evet' dediği düğünde yerinde duramayan sanatçı, bir ara piste çıkıp uzun süre dans etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın kıydığı nikâhta, gelin Nida Bulut’un şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan üstlendi.Şu günlerde iş adamı Yasin Akkanat'la aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu düğünde meşesiyle dikkat çekti. 19 yaşımdaki Zehra'nın Londra'daki okuluna dönmeyi düşünmediği, bu konuda annesini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.