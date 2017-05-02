Hülya Avşar'dan dans şov!

Hülya Avşar, geçen cumartesi Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un mücevher tasarımcısı kızı Nida Bulut'un düğününe katıldı.

Magazin - 02 Mayıs 2017 12:05
Gecceye kızı kızı Zehra Çilingiroğlu'yla beraber giden Avşar kızı, Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli kostümüyle kendisine yine hayran bıraktı. Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre Nida Bulut'un Ankaralı iş adamı Arda Bozkurt, mutluluğa 'Evet' dediği düğünde yerinde duramayan sanatçı, bir ara piste çıkıp uzun süre dans etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın kıydığı nikâhta, gelin Nida Bulut’un şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan üstlendi.

Zehra Çilingiroğlu aşkı seçti

Zehra Çilingiroğlu aşkı seçti



Şu günlerde iş adamı Yasin Akkanat'la aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu düğünde meşesiyle dikkat çekti. 19 yaşımdaki Zehra'nın Londra'daki okuluna dönmeyi düşünmediği, bu konuda annesini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar: Zehra'nın zaten mimar olmasını istiyordum

Hülya Avşar: Zehra'nın zaten mimar olmasını istiyordum



Hülya Avşar'dan Beren Saat tepkisi!

Hülya Avşar'dan Beren Saat tepkisi!
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