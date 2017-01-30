Avşar’ı dinlemeye gelenler arasında Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı. Hülya Avşar, sahneye davet ettiği Yeşim Salkım konuşurken eliyle ağzını kapattı. Salkım’ın “Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır” sözlerini duyunca da ona uzun uzun sarıldı. Hülya Avşar'ın cesur kıyafetini daha önce ünlü model Irina Shayk giymişti...
İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN İDDİALI KOSTÜMÜ
Hülya Avşar'dan iddialı kıyafet!
Hülya Avşar, önceki akşam Günay restoranda sahneye çıktı . Sanatçı, geccede Melih Yazgan’ın imzasını taşıyan yarı transparan bir elbise giydi.Magazin - 30 Ocak 2017 09:22
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