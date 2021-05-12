Hülya Avşar'dan Masumiyet dizisinin yapım şirketine baskın!

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın başrolünde yer aldığı 'Masumiyet' dizisi reytinglerde geri kalınca final yapma kararı aldı. 13. bölümde son kez ekrana gelmesi planlanan diziye, bir son dakika gelişmesiyle yeniden şans verildi.Yayın günü değiştirilen ve artık pazartesi akşamları ekrana gelecek olan dizinin devam kararı almasında Hülya Avşar'ın etkiliği olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı.İddialara göre Avşar Kızı, dizinin final yapacağını öğrenmesinin ardından yapım şirketi Gold Filmi bastı. Avşar Kızı'nın Faruk Turgut'a "Beni 13 bölüm için mi ikna ettiniz?" şeklinde çıkıştığı öğrenildi.Avşar'ın bu ani tepkisinin ardından yapım şirketinin kanalla irtibata geçerek, dizinin yayın tarihini değiştirmeleri konusunda ikna ettiği bildirildi.[Kaynak: aksam.com.tr]