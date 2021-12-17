Hülya Avşar'dan Sadattin Saran'a yanıt: "Ben pişman değilim"

Sadettin Saran'ın, ilişkileri ve evliliklerine dair yazdığı "Bazı ilişkilerim günlerce magazin basınını meşgul etti, bazısı duyulmadı bile. Bana özel kalsın isterdim. Duygularımı, yorumlar altında yaşamak yorucuydu" satırları, pişmanlık olarak değerlendirildi.Gözler Saran'ın 2010 yılında ayrıldığı Hülya Avşar'a çevrildi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; önceki gün Yeniköy'de görüntülenen 58 yaşındaki sanatçı, eski aşkına "Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim" karşılığını verdi.