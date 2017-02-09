Hülya Avşar'dan sürpriz düet!

Müzik - 09 Şubat 2017 11:48

Hülya Avşar, Rafet El Roman'la stüdyoya girdi. El Roman'a ait "Sen Olmazsan" isimli şarkıya düet yaptı. Kayıtlar Almanya'nın Karlsruhe şehrinde tamamlandı. Şubat sonunda çıkacak single'ın klip çekimi önümüzdeki hafta yapılacak. İkilinin klipte de beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.[url=https://www.gecce.com/fotogaleri-hulya-avsardan-surpriz-duet][/url]