Hülya Avşar'dan sürpriz düet!

Bugüne kadar hiçbir sanatçıyla düet yapmayan Hülya Avşar bu kuralını bozdu.

Müzik - 09 Şubat 2017 11:48
Hülya Avşar'dan sürpriz düet!
Hülya Avşar, Rafet El Roman'la stüdyoya girdi. El Roman'a ait "Sen Olmazsan" isimli şarkıya düet yaptı. Kayıtlar Almanya'nın Karlsruhe şehrinde tamamlandı. Şubat sonunda çıkacak single'ın klip çekimi önümüzdeki hafta yapılacak. İkilinin klipte de beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
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