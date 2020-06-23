Hülya Avşar'dan tartışma yaratacak sözler: "Peçeyi taktık..."

Hülya Avşar dün akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra'yla Babalar Günü yemeği yedi. Çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar kameraların karşısına maskeyle çıktı. Avşar kızı şöyle konuştu:"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demişti. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."