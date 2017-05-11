Hülya Avşar'ın AVM turu!

Türk sinemasının en güzel kadın oyuncularından biri olan Hülya Avşar da Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 11 Mayıs 2017 13:56
Hülya Avşar'ın AVM turu!
Papermoon’da yeğeni ile öğle yemeği yedikten sonra objektiflere yansıyan Hülya Avşar yorgun ve uykusuz hali ile dikkat çekti.

“Yine yakalandık” diyerek espri yapan Avşar, kozmetik mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Kendi hayatını oynayacağı sinema filminin çekimlerine yakın zamanda başlayacaklarının da sinyalini verdi.
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Bağlantılar: Hülya Avşar, Akmerkez

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