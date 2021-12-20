Hülya Avşar'ın o sözleri tartışma yarattı

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, tartışma yarattı. Avşar'ın, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleri sosyal medyada gündem oldu.