Hülya Avşar’ın rol gereği attığı tokat, Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiğini çıkardı. Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diyerek Avşar’ı kendisinin hırslandırdığını söyledi.
Postoğlu, “Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış” ifadelerini kullandı.
İşte o sahne:
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etmişti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı!
Hülya Avşar ile Ertuğrul Postoğlu’nun rol aldığı “Masumiyet” dizisinin yeni bölüm çekimlerine Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti damgasını vurdu. Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu. Bunun üzerine sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar öyle bir tokat attı ki, Postoğlu’nun çene kemiği çıktı.
29.04.2021 10:06 Magazin