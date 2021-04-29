Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etmişti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı!

Hülya Avşar’ın rol gereği attığı tokat, Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiğini çıkardı. Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diyerek Avşar’ı kendisinin hırslandırdığını söyledi.Postoğlu, “Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış” ifadelerini kullandı.