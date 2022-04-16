Hülya Avşar'ın yeni şarkı heyecanı!

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hülya Avşar , "29 Nisan'da yeni şarkım çıkıyor, Onun mutluluğu var" dedi.

16.04.2022 12:59 Magazin

Hülya Avşar'ın yeni şarkı heyecanı!
Hülya Avşar önceki gün İstinye'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan Avşar kızı gün boyu mağazaları gezerek, yeni sezon ürünleri inceledi. AVM çıkışında ise kendisini bekleyen magazin muhabirleriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Hülya Avşar:

Hülya Avşar: "Bırakıyor musunuz yalnız kalalım"



Nisan bitmeden bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkacağını belirten şarkıcı, "29 Nisan'da yeni şarkım çıkıyor, slow bir parça. Klibini de bu hafta çektik. Onun mutluluğu var" açıklamasını yaptı.

58 yaşındaki sanatçı, "Bu şarkımız çıktıktan iki ay sonra başka bir parçamız daha çıkacak, o da sürpriz olsun" diyerek aracına bindi.


Hülya Avşar eleştirile yanıt verdi: “Benim simit yeme meseleme gelince..

Hülya Avşar eleştirile yanıt verdi: “Benim simit yeme meseleme gelince.."



Hülya Avşar'dan Sadattin Saran'a yanıt:

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