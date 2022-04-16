Hülya Avşar'ın yeni şarkı heyecanı!

Hülya Avşar: "Bırakıyor musunuz yalnız kalalım"
Nisan bitmeden bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkacağını belirten şarkıcı, "29 Nisan'da yeni şarkım çıkıyor, slow bir parça. Klibini de bu hafta çektik. Onun mutluluğu var" açıklamasını yaptı.
58 yaşındaki sanatçı, "Bu şarkımız çıktıktan iki ay sonra başka bir parçamız daha çıkacak, o da sürpriz olsun" diyerek aracına bindi.
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