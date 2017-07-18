Hülya Kalyoncu ve kızı Akmerkez'de!

Alışveriş - 18 Temmuz 2017 18:14

İş adamı Cem Kalyoncu’nun eşi öğretim üyesi Hülya Kalyoncu ve büyük kızları Eda Kalyoncu Akmerkez’den çıkarken görüntülendi. Yaz tatili için planladıkları rotaya uyarak yurtdışı seyahatleri yaptıklarını söyleyen Hülya Hanım, ailece bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hülya Hanım sıradaki tatil adreslerinin Mykonos olduğunu belirtti. Üniversite eğitimine Boston’da devam eden Eda ise artık genç bir kız olarak güzelliği ile dikkat çekerken, Hülya Hanım ile objektiflere abla kardeş gibi yansıdılar. Mykonos tatili öncesi alışverişlerini tamamlayan Hülya Hanım ve kızı Eda, kitapevine uğradıktan sonra Akmerkez’den ayrıldı.