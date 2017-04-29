Hülya Koçyiğit alışverişte!

Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 29 Nisan 2017 09:53
Hülya Koçyiğit alışverişte!
Her zaman olduğu gibi zarafetiyle dikkat çeken Koçyiğit, özel tasarım ürünlerin satıldığı bir takı mağazasına geldi.

Koleksiyonları oturduğu yerde kahvesini yudumlayarak inceleyip bilgi alan Hülya Koçyiğit, beğendiği özel bir kolyeyi aldı.

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Bağlantılar: Hülya Koçyiğit

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