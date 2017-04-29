Hülya Koçyiğit alışverişte!

Sosyete - 29 Nisan 2017 09:53

Her zaman olduğu gibi zarafetiyle dikkat çeken Koçyiğit, özel tasarım ürünlerin satıldığı bir takı mağazasına geldi.Koleksiyonları oturduğu yerde kahvesini yudumlayarak inceleyip bilgi alan Hülya Koçyiğit, beğendiği özel bir kolyeyi aldı.