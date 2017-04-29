Koleksiyonları oturduğu yerde kahvesini yudumlayarak inceleyip bilgi alan Hülya Koçyiğit, beğendiği özel bir kolyeyi aldı.
Hülya Koçyiğit alışverişte!
Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 29 Nisan 2017 09:53
Her zaman olduğu gibi zarafetiyle dikkat çeken Koçyiğit, özel tasarım ürünlerin satıldığı bir takı mağazasına geldi.
Koleksiyonları oturduğu yerde kahvesini yudumlayarak inceleyip bilgi alan Hülya Koçyiğit, beğendiği özel bir kolyeyi aldı.
Koleksiyonları oturduğu yerde kahvesini yudumlayarak inceleyip bilgi alan Hülya Koçyiğit, beğendiği özel bir kolyeyi aldı.
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