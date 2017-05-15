Huqqa'daki kaçak yapıya yıkım!

Ortaköy'ün ünlü mekânlarından Huqqa'da yıkım şoku yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ekipleri zabıta eşliğinde gelerek mekânın yasalara uygun olmayan bazı bölümlerini yıktı. Ayrıca mekâna bu kaçak yapılardan dolayı ceza da kesildi.

Yaşam - 15 Mayıs 2017 20:00

Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen zabıta birimleri, Ortaköy'ün ünlü eğlence yerlerinden Huqqa'nın boğaza bakan bölümlerinde inceleme yaptı. İnceleme neticesinde iki ayrı noktada Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşma olduğu belirlendi. Deniz kenarındaki bu iki bölümle ilgili acil yıkım kararı alındı. Bu karar kısa sürede uygulamaya konuldu ve Huqqa'nın Kaçak bölümleri yıkıldı. Mekâna bu yapılaşmadan dolayı para cezası da kesildi.



Kaynak:milliyet.com.tr

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