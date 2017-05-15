Huqqa'daki kaçak yapıya yıkım!

Ortaköy'ün ünlü mekânlarından Huqqa'da yıkım şoku yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ekipleri zabıta eşliğinde gelerek mekânın yasalara uygun olmayan bazı bölümlerini yıktı. Ayrıca mekâna bu kaçak yapılardan dolayı ceza da kesildi.

Yaşam - 15 Mayıs 2017 20:00
Huqqa'daki kaçak yapıya yıkım!
Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen zabıta birimleri, Ortaköy'ün ünlü eğlence yerlerinden Huqqa'nın boğaza bakan bölümlerinde inceleme yaptı. İnceleme neticesinde iki ayrı noktada Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşma olduğu belirlendi. Deniz kenarındaki bu iki bölümle ilgili acil yıkım kararı alındı. Bu karar kısa sürede uygulamaya konuldu ve Huqqa'nın Kaçak bölümleri yıkıldı. Mekâna bu yapılaşmadan dolayı para cezası da kesildi.

Kaynak:milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Huqqa, yıkım

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!

YAŞAM HABERLERİ

  • Mersin'de Fatih Erkoç rüzgarı
  • Askeri üste bombalı araç paniği
  • Uyku için bunları yapın!
  • Sultangazi'de olaylar çıktı: 1 ölü
  • Polis şüphelilere ateş açtı!
  • Konya'da otobüs devrildi!
  • Manisa şehir çöplüğünde yangın
  • Turizm'de yeni çıkış yolu!
  • Türkiye'nin ünlü sahili bu halde
  • Kanserde yürümenin önemi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
  • Charlotte McKinney çok cesur
  • Demet Akalın Gülşen'in oğlu Benan'ı böyle paylaştı!
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması
  • Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın nikah yeri belli oldu!
  • Hadise ve Hande Yener rekabeti
  • İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
  • Erdal Beşikçioğlu, Adı Efsane'den ayrılıyor mu?
Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler