İBB: İstanbul'da kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı

Yaşam - 09 Ocak 2017 12:10

İstanbul'da ulaşıma kar engeli!

İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:- Çatalca-Subaşı: 122 cm,- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçlarını çıkartmamalarını, toplu taşımayı tercih etmelerini istedi. İstanbul'da son 7 yılın en yoğun kar yağışının görüldü açıklandı. Öte yandan cuma gününden itibaren İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı gecce boyu devam etti. İstanbul'da bu sabah da yoğun kar yağışı var. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Büyükşehir Belediyesi’de ise yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek gecce boyunca uyarılarına devam etti.Öğrenciler ve veliler okulların yarın tatil olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. Uzmanlar kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde İstanbul'da okulların yarın da tatil olacağını dile getiriyor fakat henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.İstanbul Valisi Vasip Şahin: Kar yağışı nedeniyle bugün ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir.Kaynak:hurriyet.com.tr