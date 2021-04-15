İbo Show'da dev kadro!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gecce yaşanacak.Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gecce yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya ile cumartesi geccesine damgasını vuracak.11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren İbrahim Tatlıses, ‘Gelmesin’ isimli yeni şarkısını da ilk kez Cumartesi gecesi seslendirecek. Sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyan Poll Production imzalı şarkı, Cumartesi günü ilk kez yayınlanacak.‘İbo Show’, yeni bölümüyle 17 Nisan Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...