İbo Show'da oryantal Didem'in dansı olay oldu!

İbo Show dün akşam 'Yılbaşı Özel' programıyla ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan programa sevilen şarkıcılar ve oyuncular konuk oldu. Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un finalinde ise sahneye oryantal Didem çıktı.Didem dansıyla sadece ekran başındakileri değil Ümit Besen ve Gülben Ergen’i de şaşırtmayı başardı. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Didem’in kıyafeti de sosyal medyada alay konusu oldu. Ünlü oryantal için “Üzerine folyo giymiş" yorumları yapıldı.