İbrahim Büyükak, aracını eşine kaptırınca...

'Bayi Toplantısı' filmiyle vizyona başarılı bir giriş yapan İbrahim Büyükak önceki gün Etiler'deydi. Taksiden inen oyuncu, aracın camını açık unutunca geri döndü ve camı kapattı. Kendi otomobilini eşi Nurdan Beşen'e kaptıran Büyükak, “Her şey onun için, arabamı aldı ama olsun” diye konuştu.Filmle alakalı oldukça olumlu eleştiriler aldığını söyleyen oyuncu, İnsanaların filmi beğenmesi benim için çok önemli, gişe tabi ki önemli ama beğenilmesi benim için daha da önemli” diye konuştu. Rol aldığı reklam filmiyle alakalı arkadaşlarının kendisine takıldıklarını söyleyen Büyükak, “Beni arayıp takılıyorlar, sipariş veriyorlar” açıklamasında bulundu.