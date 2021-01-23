İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç’ın dansını ti’ye aldı!

Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde bir TikTok videosu yayınlamıştı ve şarkıcının dansı sosyal medyayı sallamıştı. Dalkılıç'ın dansı ile ilgili pek çok şaka içeren yorum yapılmıştı. Bir şaka da İbrahim Büyükak'tan geldi. Ünlü komedyen arkadaşının dansını çektiği bir video ile taklit etti. O görüntüler sosyal medyayı salladı.