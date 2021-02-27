İbrahim Büyükak: "Oğlumuzla ilk selfie'miz"

2018 yılında lise döneminden beri aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan 37 yaşındaki Büyükak, bu kez de bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaştı ve altına şöyle yazdı:"Oğlumuzla ilk selfie'miz"