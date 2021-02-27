2018 yılında lise döneminden beri aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan 37 yaşındaki Büyükak, bu kez de bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaştı ve altına şöyle yazdı:
"Oğlumuzla ilk selfie'miz"
İbrahim Büyükak: "Oğlumuzla ilk selfie'miz"
Üç yıl önce çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak baba oluyor. Çiftten Büyükak, oğlunun ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
27.02.2021 17:09 Magazin