20 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen İbrahim Büyükak, yeni yaşını da oğlu Aslan Oktay ile pozlarını paylaşarak kutladı. Instagram'da 999 bin takipçisi bulunan Büyükak, oğluyla pozlarını "En güzel doğum günü hediyem. İyi ki doğdum" notuyla paylaştı.
ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI!
Büyükak'ın paylaşımına yüzlerce yorum gelirken fotoğrafların altına Gupse Özay, Onur Buldu, Oğulcan Engin, Burak Aksak, Ezgi Eyüboğlu, Can Bonomo, Murat Boz, Burcu Kara ve Yasemin Sakallıoğlu gibi pek çok ünlü isim de yorum bıraktı.
İbrahim Büyükak yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutladı!
Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu İbrahim Büyükak, yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile verdiği pozlarla kutladı. Sosyal medya hesabından oğluyla pozlarını yayınlayan oyuncu, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyem" notunu yazdı.
20.08.2021 16:57 Magazin