İbrahim Büyükak yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutladı!

20 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen İbrahim Büyükak, yeni yaşını da oğlu Aslan Oktay ile pozlarını paylaşarak kutladı. Instagram'da 999 bin takipçisi bulunan Büyükak, oğluyla pozlarını "En güzel doğum günü hediyem. İyi ki doğdum" notuyla paylaştı.Büyükak'ın paylaşımına yüzlerce yorum gelirken fotoğrafların altına Gupse Özay, Onur Buldu, Oğulcan Engin, Burak Aksak, Ezgi Eyüboğlu, Can Bonomo, Murat Boz, Burcu Kara ve Yasemin Sakallıoğlu gibi pek çok ünlü isim de yorum bıraktı.