3 Adam'da Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile beraber olan İbrahim Büyükak, yakın dostuna destek oldu.
Nişanlısıyla beraber Etiler'de görüntülenen İbrahim Büyükak, Eser Yenenler için gelen sorulara cevap verdi.
İbrahim büyükak, "Eser kendisine yakışan, güzel bir açıklama yaptı. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Demet Akalın'ın "3 Adam programını sevmiyorum" sözlerin soran muhabirlere ise Büyükak, "Beni kimseyle polemiğe sokmayın. Biz herkese saygı duyuyoruz, beğenmeyebilirler" cevabını verdi.
İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler'e destek!
İbrahim Büyükak, yakın arkadaşı Eser Yenenler'î böyle savundu.Magazin - 12 Mayıs 2017 10:41
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