İbrahim ve Nurdan Büyükak çiftinin Aslan Oktay ismini verdiği bebekleri dünyaya geldi. İbrahim Büyükak aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükak paylaşımında, “Oğlumuz Aslan Oktay dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.
İbrahim Büyükak'tan mutluluğun fotoğrafları: "Oğlumuz dünyaya geldi!"
2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, babalık heyecanı yaşadı. Oyuncu eşi ve oğluyla pozlarını Instagram'dan paylaştı.
29.06.2021 22:22 Magazin