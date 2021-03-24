İbrahim Büyükak'tan şaşırtan '3 Adam' çıkışı!

İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le önceki gün özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Bebeklerinin doğumu için gün sayan çift rutin kontroller için hastaneye geldiklerini belirtti. Baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak, "Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz" diye konuştu.Bu konuşma üzerine Büyükak'a magazin muhabirleri "Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?" diye sordu. Oyuncu espriyle karışık verdiği cevapla şaşırttı:"Hayatta Eser'i dinlemem. 'Kanka çocuk yap' deseydi yapmazdım mesela. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman '3 Adam'dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Bakın zayıfladım."Oyuncu Demet Özdemir ile birlikte olan Oğuzhan Koç'a da laf atan Büyükak, "Oğuzhan bizden ters etkileniyor. Onda babalık duygusu yok. Alamadım ondan o elektriği" şeklinde konuştu.