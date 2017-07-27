İbrahim Çelikkol ikinci balayında!

Magazin - 27 Temmuz 2017 09:00

İbrahim Çelikkol ile eşinin adrenalin tutkusu sınır tanımıyor.Oyuncu İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile Mayıs'ta Datça'da evlenmişti. Karadeniz'de dalan, Akyaka'da sörfe merak salan İbrahim Çelikkol önceki gün eşi ile Dalaman Çayı'nda rafting yaptı.Çelikkol, adrenalin dolu o anların fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.