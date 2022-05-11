Aralık 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, bugün görülen dava ile tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı!
Yaşadıkları sorunları aşamadıkları için boşanacakları konuşuluyordu, haberler doğru çıktı! 2017 yılında mutluluğa 'Evet' diyen oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar Mihre Mutlu Çelikkol'un evliliği, bugün görülen dava ile tek celsede bitti. Ali adında iki yaşında bir oğulları bulunan çift, yakın dostlarının araya girmesine karşın kararlarından vazgeçmedi.
11.05.2022 16:20 Magazin
Aralık 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, bugün görülen dava ile tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.