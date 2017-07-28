İbrahim Çelikkol korkuttu!

Magazin - 29 Temmuz 2017 05:00

Oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün Muğla-Akyaka’da kitesurf yaparken objektife takıldı.Mayıs ayında Datça’da Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol, günübirlik geldiği tatil beldesinde kitesurf konusundaki tüm hünerlerini sergiledi. Çelikkol, bir ara rüzgar yön değiştirince kayalıklara doğru sürüklendi.Ünlü oyuncu, son anda kendini suya bırakarak kazayı engelledi.Kaynak: hurriyet.com.tr