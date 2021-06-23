İbrahim Çelikkol'la ilgili heyecanlandıran iddia!

Son olarak Demet Özdemir'le birlikte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için kamera karşısına geçen İbrahim Çelikkol'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisine İbrahim Çelikkol'un da transfer edileceği konuşuluyor.Eğer anlaşma sağlanırsa Çelikkol, Camdaki Kız'da Hayri karakterine hayat verecek.