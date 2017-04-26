İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, nişanlısının fotoğrafını paylaşınca olay oldu.

Magazin - 26 Nisan 2017 12:49
İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İbrahim Çelikkol, birkaç hafta önce Mihre Mutlu ile Samsun'da nişanlanmıştı.

Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile çekildikleri kareyi Instagram'da paylaşınca onlarca yorum aldı. Fotoğrafı yorum yağmuruna tutan hayranları Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti.


Fotoğrafa yorum yağmuruna tuttu.

"- Aaa Fahriye mi o?"

"- Burak nerede?"

"- Tıpkısının aynısı"

"- Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan." gibi yorumlar geldi.

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