Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İbrahim Çelikkol, birkaç hafta önce Mihre Mutlu ile Samsun'da nişanlanmıştı.
Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile çekildikleri kareyi Instagram'da paylaşınca onlarca yorum aldı. Fotoğrafı yorum yağmuruna tutan hayranları Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti.
Fotoğrafa yorum yağmuruna tuttu.
"- Aaa Fahriye mi o?"
"- Burak nerede?"
"- Tıpkısının aynısı"
"- Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan." gibi yorumlar geldi.
İbrahim Çelikkol'un olay paylaşımı
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, nişanlısının fotoğrafını paylaşınca olay oldu.Magazin - 26 Nisan 2017 12:49
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu, fotoğraf,
MAGAZİN HABERLERİ
- Hatice'nin değişimi şaşırtıyor
- Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
- Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı
- Kara Sevda'da savaş çanları çalıyor
- Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
- Hadise tesettüre girdi!
- İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
- Soner Olgun'un albüm lansmanı!
- Maskeli partiye ünlü akını!
- Asena'dan Caner'e sert gönderme!