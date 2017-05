İbrahim Erkal hayatını kaybetti!

Beyin ölümü gerçekleşen ünlü türkücü İbrahim Erkal hayatını kaybetti.

Diğer Haberler - 11 Mayıs 2017 23:58

Beyin kanaması geçiren ve 29 gündür yoğun bakımda olan İbrahim Erkal 50 yaşında yaşamını yitirdi.



Önceki gün tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen şarkıcı İbrahim Erkal, hayatını kaybetti.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve önceki gün beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonun devam ettiği açıklanan İbrahim Erkal'ın saat 22.10'da kalbi durdu. Ardından doktorların tüm çabalarına rağmen İbrahim Erkal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, beyin ölümü gerçekleşen Erkal'ın saat 22.10'da kalbinin de durduğunu belirterek vefat ettiğini söyledi.



Sağlam, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durması sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" dedi.



Ünlü türkücünün vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.



Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısı ile hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal 2,5 saat süren ilk ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. İkinci ameliyat için beyin ödeminin geçmesi beklenen Erkal 29 gündür yoğun bakımdaydı.



İBRAHİM ERKAL KİMDİR



İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum, Narman'da Ebubekir Erkal'ın ve Hatice Hanımın oğlu olarak doğmuştur. Altı kardeşin en büyüğüdür. Babası Ziraat işçiliğinden emekli, annesi ise ev hanımıdır.

İlkokul ve ortaokulu Narman da 18 Mart İlköğretim okulunda, liseyi de Narman lisesinde okudu. İlkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik öğrenmiştir. Liseden sonra Ankara'da solfej ve nota dersleri aldı. Bu sırada da Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne aldı.



İlk albümünden önce İbrahim Güzelses adıyla Erzurum Türkülerinden derlediği "Sarhoş Baki" albümünü çıkardı.



Askerliğini 1987 – 1988 yılarında İstanbul Kalender Orduevinde solist olarak yaptı. Askerlik bitiminde döndüğü Erzurum'dan 1989 yılında İstanbul'a bir pantolon bir ceket göç etti. İstanbul'da Telden Dile Müzik Merkezinde hem eğitimine devam etti; hem de Nişantaşı'nda garsonluk yaptı. 1991 yılında Piyanist ve Udi olarak sahneye çıkmaya başladı.



1992 yılında Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinde bir yıl garson olarak çalıştı. 1992'nin sonunda İstanbul'a dönüp Tutku albümünü "Telden Dile"müzik merkezindeki öğretmen arkadaşları ile yaptı. 1993 yılı başında hayatında ilk kez Plakçılar Çarşısına elinde hazır "Tutku" albümüyle gitti. Kimseye albümünü beğendiremedi.



Tam her şeyden vazgeçip Erzurum'a döneceği sırada albüm İskender Ulus'a rastladı. Onun sayesinde "Tutku" adlı ilk albümünü çıkardı. Albümü çıkınca garson olarak çalışmış olduğu Merhaba Restaurant'ta Udi ve solist olarak çalışmaya başladı. 1994'de ikinci albümü "Sıra Bende - Aklımdasın" ı piyasaya çıkardı.



1996 yılında 'Gönlünüze Talibim' adlı 3. albümü çıktı ve albüm içindeki 'Canısı' şarkısı tüm Türkiye'yi sardı. Aynı yıl 1996 da Temel Gürsu'nun yönettiği 'Canısı' filmi ve yine Temel Gürsu'nun yönettiği 26 bölümlük "Canısı" dizisi, televizyonlarda rating rekorları kırdı. Bu arada Tarabya'da sahne almaya başladı.



1997'de'Sırılsıklam' adlı dördüncü albümü ile olağanüstü satış grafiği yakaladı. Ardından Temel Gürsu'nun yönettiği 32 bölümlük 'Sırılsıklam' dizisi ile başarısını devam ettirdi.



2001 yılında 'Su Gibi' albümü çıktı. 2002'de'Ben Bu Şöhreti Sevmedim' adlı şiir kitabı ve yine aynı yıl ' Aşknağme' adlı albümünü çıkardı. 'Gönül Limanı' adlı albümünü ise 2004 yılında piyasaya sürdü.



İbrahim Erkal'ın bestelediği eserleri Zara, İzzet Yıldızhan, Vahdet Vural, Zeynep, Murat Yıldız, Kader, Hülya Avşar, Metin Şentürk, İbrahim Tatlıses, Ayhan Aşan, Yudum, Ümit Yılmaz, Burhan Çaçan, Gökhan Özen, Alişan, Ceylan, Erdinç Şahin, Ferman Toprak, Mine Koşan, Soner Arıca, gibi pek çok sanatçı yorumlamıştır.



İbrahim Erkal, bir Mevlana ve Yunus aşığı olup, tasavvufla her zaman yakınen ilgilendi ve her zaman bu felsefeyi şarkılarıyla hayatına yansıttı.



İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile evlendi ve Dilara (d.2004) adında kızı ve Eralp adında oğlu vardır.



Ödülleri :

1997 - 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Beste

1998 - 4. Kral TV Video Müzik Ödülleri - Arabesk - Fantezi Erkek



Albümleri :

1993 - Tutku

1994 - Sıra Bende-Aklımdasın

1996 - Gönlünüze Talibim

1998 - Sırılsıklam

2000 - De Get Yalan Dünya

2001 - Su Gibi

2002 - Aşkname

2004 - Gönül Limanı

2006 - Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm

2008 - Aranağme

2011 - Burnumda Tütüyorsun



Filmleri :

1996 - Canısı (Sinema)

1997 - Canısı (Dizi)

1998 - Sırılsıklam (Dizi)

2004 - Cennet Mahallesi-(Konuk Oyuncu) (Dizi)



Kitapları :

Ben Bu Şöhreti Sevmedim

Şarkılarım 1

