İbrahim Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!
İbrahim Erkal'ın ailesi komadaki İbrahim Erkal hakkında şaşırtıcı bir karar verdi. Erkal'ın tedavisi bundan böyle kamu hastanesinde devam edecek.
Magazin - 29 Nisan 2017 16:00
17 gün önce evinin otoparkında baygın halde bulunan ve ardından hastanede ameliyata alınan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu Ulus'taki özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
İbrahim Erkal hakkında çıkan haberler isyan ettirdi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.