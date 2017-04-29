İbrahim Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!

Magazin - 29 Nisan 2017 16:00

İbrahim Erkal hakkında çıkan haberler isyan ettirdi!

17 gün önce evinin otoparkında baygın halde bulunan ve ardından hastanede ameliyata alınan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu Ulus'taki özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.