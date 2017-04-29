İbrahim Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!

İbrahim Erkal'ın ailesi komadaki İbrahim Erkal hakkında şaşırtıcı bir karar verdi. Erkal'ın tedavisi bundan böyle kamu hastanesinde devam edecek.

Magazin - 29 Nisan 2017 16:00
İbrahim Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!
17 gün önce evinin otoparkında baygın halde bulunan ve ardından hastanede ameliyata alınan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu Ulus'taki özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

İbrahim Erkal hakkında çıkan haberler isyan ettirdi!

İbrahim Erkal hakkında çıkan haberler isyan ettirdi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İbrahim Erkal, gelişme

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi
  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!

Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ

  • Bu görüntü 300 bin liraya mal oldu
  • İmirzalıoğlu'na kar ettiren satış!
  • Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!
  • İşte Seki'nin tahliye olacağı gün!
  • Cem ve Merve Çağıran'ın aşk ilanı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Öpüşme sahnesi krize neden oldu!
  • Doğulu çiftinin yakalanma kavgası
  • Zehra, okulu değil aşkı seçti!
  • Cem, yeni aşkı ile fena yakalandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Tolga Karel'e büyük şok!
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
  • Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı
  • Cem Yılmaz ve Merve Çağıran yan yana!
  • Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..
Reytinglerin galibi hangisi oldu?