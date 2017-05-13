İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin - 13 Mayıs 2017 15:05
İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı. Erkal için öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Cenazede taziyeleri Erkal'ın annesi Hatice Erkal, eşi Filiz Akgün, Levent Erkal taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanatçılar, Erkal yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

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KAYNAK: DHA
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