Magazin - 13 Mayıs 2017 15:05

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı. Erkal için öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Cenazede taziyeleri Erkal'ın annesi Hatice Erkal, eşi Filiz Akgün, Levent Erkal taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanatçılar, Erkal yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.KAYNAK: DHA