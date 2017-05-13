İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor!
30 günlük yoğun bakım savaşının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor.Magazin - 13 Mayıs 2017 13:22
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