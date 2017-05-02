İbrahim Erkal'dan üzücü haber

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili üzücü haber geldi.

Magazin - 02 Mayıs 2017 10:25

18 gün önce evinin otoparkında baygın halde bulunan ve sonrasında hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Ailesinin isteği üzerine Ulus'taki özel hastaneden Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Erkal'ın nakil sonrasındaki değerlendirilmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.



Sonrasında geçen 2 günlük sürede de bir değişimin olmadığı İbrahim Erkal'ın tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verildi.



Sağlık durumunun hayranlarını üzdüğü sanatçının tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonları düzensiz.

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