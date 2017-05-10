İbrahim Erkal'ın ailesi organ bağışı teklifini kabul etmedi

Diğer Haberler - 10 Mayıs 2017 20:30

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'inde tedavi görmekte olan usta sanatçının doktorlarının "Beyin ölümü gerçekleşti ancak diğer organları hala çalışıyor" açıklaması ise akıllara "Erkal'ın organları acaba bağışlanacak mı?" sorusunu getirdi.Erkal'ın tedavi sürecinin başından bu yana her zaman yanında olan Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek'in açıklamaları soru işaretlerini ortadan kaldırdı.Sözcü'nün haberine göre; gerçekleşti. Hastanenin başhekimi aile ile organ bağışı için görüştü. Aile kesinlikle kabul etmedi. Sağlık Bakanı Recap Akdağ da aileyi üç kez aradı. Sevenleri ve ailesi bir an olsun hastaneden ayrılmadı" diye konuştu.Kaynak: sozcu.com.tr