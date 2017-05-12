İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı!

Dün akşam vefat eden İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı.

Yaşam - 12 Mayıs 2017 11:28
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı!
Dün akşam saatlerinde vefat eden sanatçı İbrahim Erkal'ın cenazesi, yakınları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



İbrahim Erkal hayatını kaybetti!

İbrahim Erkal hayatını kaybetti!



Kaynak: DHA
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