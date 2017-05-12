İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı!
Dün akşam vefat eden İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı.
Yaşam - 12 Mayıs 2017 11:28
Dün akşam saatlerinde vefat eden sanatçı İbrahim Erkal'ın cenazesi, yakınları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
Kaynak: DHA
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