İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

12 Nisan'da beyin kanaması geçirip hâlâ yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi

Yaşam - 04 Mayıs 2017 21:00
İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi.

İşte cinayet masasının İbrahim Erkal raporu

İşte cinayet masasının İbrahim Erkal raporu



Ancak İbrahim Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini söyleyen Necdet Sağlam sözlerine şöyle devam etti:

"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."

İBRAHİM ERKAL'A NE OLMUŞTU?
İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan İbrahim Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.

İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla geçen hafta bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

İbrahim Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!

İbrahim Erkal ile ilgili sürpriz gelişme!



Kaynak: posta.com.tr
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