İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?

Yaşam - 24 Nisan 2017 11:25

İbrahim Erkal'ın soruşturmasında cinayet masası devrede

İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirmeden önceki son görüntüleri!

İstanbul'daki evinin otoparkında baygın halde bulunan ve apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal'ın beyin kanamasının ardından gerçekleşen ameliyatı sonrasındaki uyutulma süreci devam ediyor.Hastaneden yapılan açıklamada 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal da "Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz" açıklamasında bulundu.