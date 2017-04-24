İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?

Hastaneden yapılan açıklamada 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal da "Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
İbrahim Erkal'ın soruşturmasında cinayet masası devrede
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