İbrahim Kutluay: Bana Demet'i sormayın

Çocukları İrem ve Ömer ile birlikte Bebek’te görüntülenen İbrahim Kutluay, boşanma süreci devam eden Demet Kutluay ile ilgili "Bana Demet'i sormayın" dedi.

Magazin - 02 Mayıs 2017 20:15
İbrahim Kutluay: Bana Demet'i sormayın
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay çocukları İrem ve Ömer ile birlikte Bebek’teydi.

İbrahim Kutluay muhabirleri görünce “Sakın bana Demet’i sormayın. Bu konu hakkında tek kelime etmem, ona göre” dedi. Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a “Beni aldattı" diyerek geçen Eylül'de dava açmıştı.Şener, Kutluay için ‘Bu insan evimden çocuklarımızı alıp getiriyor.

Ortak çocuklarımız var, elbet ömür boyu karşılaşacağız, evimin kapısında görüyorum ben, çocukları alıyor geri getiriyor' ifadelerini kullanmıştı.

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