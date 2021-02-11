İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?

Demet Şener ve İbrahim Kutluay aynı gün Bebek’te görüntülendi. Bir banka çıkışı kameralara yakalanan İbrahim Kutluay, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı. Elindeki telefonu gösteren eski basketbolcu, “Telefon görüşmem var, başka zaman konuşuruz” diyerek uzaklaştı.Demet Şener de aynı gün kızı İrem'le birlikte Bebek'te kameralara yakalandı. Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra eski eşine ait milyon dolarlık aracı kullanmaya devam eden Şener bu kez Audi A3 marka kiralık bir araçla objektife takıldı. Şener, “Artık o aracı kullanmıyorum. Şirket aracım var” dedi.Boşanmanın ardından hayatında değişiklik olmadığını da ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın kendisine yaşaması için bir ev verdiği dedikodularını yalanladı: “Böyle bir teklifte bulunmadı.”