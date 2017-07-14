İbrahim Kutluay'ın katılmadığı duruşmada Demet Şener avukatlarıyla birlikte yer aldı. Gizli görülen duruşmada karar çıkmadı. Kalan tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelenirken Demet Şener avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.
Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın dördüncü celsesi, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Demet Şener avukatlarıyla birlikte katılırken İbrahim Kutluay'ı avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmada iki tanık dinlendi. Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi. Demet Şener açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Kaynak:DHA
İbrahim Kutluay ve Demet Şener yine boşanamadı!
Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının dördüncü duruşması yapıldı.Magazin - 14 Temmuz 2017 17:00
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