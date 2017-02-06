İbrahim Kutluay'a Tuba Büyüküstün sorulunca..

Oyuncu Tuba Büyüküstün’le aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Kutluay, sorular karşısında sessiz kalarak kafa karıştırdı.

Dedikodu - 06 Şubat 2017 11:26
İbrahim Kutluay'a Tuba Büyüküstün sorulunca..
Eski milli basketbolcu, önceki gün 8 yaşındaki oğlu Ömer'le Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bir kafede oğluyla vakit geçiren Kutluay, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince mekandan apar topar ayrıldı.


İbrahim Kutluay, "Tuba Büyüküstün ile yasak aşk yaşadığınız yönünde dedikodular var. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Oğluyla hemen aracına binip uzaklaşan Kutluay'ın sorulara sessiz kalması akılları karıştırdı.



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Kaynak:hurriyet.com.tr
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