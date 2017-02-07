İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı.

Magazin - 07 Şubat 2017 18:15
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
Tuba Büyüküstün ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dün konu hakkında açıklama yapan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ardından İbrahim Kutluay da bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama;


Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'tan ortak açıklama!

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