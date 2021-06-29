Selin Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim hakkında 'aşk' iddiası ortaya atıldı. Magazin D'nin haberine göre; çift, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.
"BİRBİRİMİZİ ÖZLEMİŞİZ"
Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.
İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk mı yaşıyor?
Oyuncu İbrahim Selim'in, sunduğu programa nisan ayında konuk olan Selin Şekerci ile birliktelik yaşadığı ileri sürüldü. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı
29.06.2021 00:08 Magazin