İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk mı yaşıyor?

Selin Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim hakkında 'aşk' iddiası ortaya atıldı. Magazin D'nin haberine göre; çift, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.